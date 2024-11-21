مراسلة «القاهرة الإخبارية»: تجاوز 90% من النقاط الخلافية بين حزب الله وإسرائيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية أعلنت صباح اليوم أنه سيكون هناك اجتماع بين بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي آموس هوكستاين لمباحثة تداعيات اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، موضحة أنّ هوكستياين يحمل القرار اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي.

تفاؤل حذر من الاتفاق بين حزب الله وإسرائيل

وأضافت «أبو شمسية»، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، أنّ هيئة البث الإسرائيلية تقول بإن هناك تفاؤل حذر على الرغم من أن الاتفاق تجاوز 90% من النقاط الخلافية بين حزب الله وإسرائيل، مشيرة إلى أنّ هيئة البث الرسمية قالت أن إسرائيل تبحث التوصل على تعهد منفصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن الاتفاق، لتتيح لإسرائيل حرية العمل الجوي في الأراضي اللبنانية.

مفاوضات لإعادة ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان

وتابعت: «هناك قناة إسرائيلية تشير إلى أنَّه وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، سيكون هناك مفاوضات لإعادة ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان، كما أنَّه سيكون هناك تشكيل لجنة خاصة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية للتأكد من التزام الطرفين بالاتفاقية وعدم خرقها».