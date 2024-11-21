«القاهرة الإخبارية»: لا إمكانية لممارسة الدبلوماسية دورا بالحرب الروسية الأوكرانية

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنه لا يوجد أي إمكانية لأن تلعب الدبلوماسية دورًا في الوقت الحالي لكل ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن الحرب الأوكرانية تتزامن مع التصريحات الأمريكية والخطوات التي تعمل على إرسال المساعدات إلى أوكرانيا، والتي لا تشير إلى إمكانية تسوية الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف «مشيك» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لازالت تعمل على «صب الزيت على النار» في كل ما يخص الصراع الروسي الأوكراني، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تستهدف الأراضي الروسية بصواريخ أمريكية بعيدة المدى، وصواريخ بريطانية.

ولفت إلى أنَّ الخبراء في الداخل الروسي يشيرون إلى أنَّ موسكو لا زالت، تتخذ خطوات عبر التصريحات، إذ أنَّه من الممكن وصفها على أنها تصعيدية، أو أنها مجرد خطوات، ولم تتخذ القيادة العسكرية الروسية أي خطوة للتصعيد.

يجب على روسيا استخدام أسلحة مختلفة

وتابع: «الخبراء يرون أنه على روسيا استخدام أسلحة مختلفة عن الأسلحة الماضية، والرفع من مستوى المواجهات في الأراضي الأوكرانية، إذ أنّهم يرون في حالة عدم اتخاذ موسكو هذه الخطوة فإنها ستتخذها مجبرة في وقت لاحق».