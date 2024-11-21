محافظ الجيزة يشهد مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات إجراء قرعة الحج العلنية التي نظمتها مديرية أمن الجيزة تحت إشراف وزارة الداخلية، لموسم الحج ١٤٤٦ هجرياً – ٢٠٢٥ ميلادياً، وذلك بمقر المديرية.

حج القرعة

أكد محافظ الجيزة أن القرعة أُجريت بالطريقة العلنية باستخدام المنظومة الإلكترونية لضمان الشفافية والعدالة بين المتقدمين، مع إعطاء الأولوية للذين لم يؤدوا فريضة الحج من قبل. وقدم المحافظ التهنئة للحجاج الذين تم اختيارهم هذا العام، مطالباً إياهم بالدعاء لمصر وشعبها، وداعياً الله أن يرزق من لم يحالفهم الحظ في القرعة بالحج في السنوات القادمة.

وكشف اللواء سامح الحميلي أن نصيب محافظة الجيزة من حج هذا العام بلغ 2389 حاجاً، منهم 24 مقعداً مخصصاً لكبار السن بنسبة 1%.

تسهيل أداء مناسك الحج

أوضح اللواء الحميلي أن وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها لتقديم كافة وسائل الدعم وسبل الراحة للمواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج. يبدأ ذلك من الإعلان عن حج القرعة وإجراءاتها، مروراً بمغادرة الفائزين إلى الأراضي المقدسة، وحتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلام، مع توفير أفضل الخدمات للحجاج طوال فترة المناسك.

أقيمت فعاليات القرعة في مقر مديرية أمن الجيزة بحضور عدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.