أول تعليق من نتنياهو على قرار الجنائية الدولية باعتقاله.. ماذا قال؟

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار محكمة العدل الدولية، بعد إصدارها أوامر اعتقال بحقه والوزير الإسرائيلي المقال يوآف جالانت بكلمات قاسية، موجها انتقادات للمدعي العام كريم خان، متهما إياه بأن القرار اتخذ بدوافع خارجية، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

مكتب نتنياهو: الاتهامات غير منطقية وزائفة

وصف مكتب نتنياهو قرار محكمة العدل الدولية، بأنه «معادي للسامية»، وأن إسرائيل ترفض بشدة الإجراءات والاتهامات الموجهة إليهم، ووصفتها بأنها «غير منطقية وزائفة»، وتعبر عن سياسة متحيزة وتمييزية.

مكتب نتنياهو يتهم المدعي العام بالفساد

اتهم مكتب نتنياهو المدع العام الذي اتخذ القرار بأنه «فاسد» ويحاول إنقاذ نفسه من الاتهامات الخطيرة الموجهة ضده، ومن قضاة متحيزين.

وأضاف البيان: «لن تمنع أي قرار معادٍ لإسرائيل دولة إسرائيل من الدفاع عن مواطنيها، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يستسلم للضغوط، ولن يتردد، ولن يتراجع حتى تتحقق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل مع بدء الحملة».