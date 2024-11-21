الأبراج الأكثر حدة في التعبير عن الاكتئاب.. بعضهم يفضل العزلة ويهربون من المواجهة

يعاني بعض مواليد الأبراج الفلكية من الشعور بالاكتئاب لأسباب عديدة، تختلف باختلاف العوامل والظروف المحيطة، ولكل برج طبيعته في تعبيره عن الاكتئاب، وفيما يلي الطرق المختلفة التي يعبر بها مواليد الأبراج عند إصابتهم بالاكتئاب.

كيف تعبّر الأبراج عن شعورها بالاكتئاب؟

هناك الكثير من الأبراج التي تعبر بطريقة حادة عن شعورها بالاكتئاب، كما تفضل بعضها العزلة والانغلاق، وفقًا لما قدمه موقع «timesofindia»، ومنها التالي:

برج الحمل

الحمل من الأبراج النارية ويتمتع مواليده بشخصية قوية، وفي حال شعروا بالاكتئاب يكونوا شديدي التوتر والعصبية، ويفضلوا العزلة والانغلاق، لذلك هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب نتيجة أي تغيرات قد تحدث لهم في حياتهم.

برج السرطان

برج يحكمه القمر ومعروف بعمقه العاطفي، ولا يخشى إظهار حزنه، وقد يبقى مستغرق في مشاعره لكثير من الوقت، ويحلل كل التفاصيل، لذلك يقع في الاكتئاب لفترة طويلة، لذا يعتبر من الأبراج الأكثر مزاجية وعرضة للاكتئاب.

برج العقرب

معروف بشدته، ويفضل أن يصبح منعزلاً عندما يكون حزينًا، وأصحابه يشعرون بالعواطف بعمق وقد يعانون من تقلبات مزاجية شديدة، لكنهم يبحثون عن العزاء في الأنشطة أو السلوكيات التي توفر راحة.

برج الجدي

يتعاملون مع الحزن بالهروب، ويصرف مواليد برج الجدي انتباههم عن حزنهم بالأنشطة الترفيهية أو السفر أو التواصل الاجتماعي، على أمل تجنب مواجهة مشاعرهم بشكل مباشر ومع ذلك يكونوا أكثر عرضه للاكتئاب، وعندما يزيد الأمر على عاتقهم قد يثورون.

برج الحوت

يشعر أصحاب برج الحوت بالحزن بعمق، ويتذكرون الأذى الماضي ويحللون كل تفاصيل ما حدث بشكل مفرط، ويعبرون عن مشاعرهم من خلال الدموع والمنافذ الإبداعية، ويجدون العزاء في خيالهم وأعمالهم.

برج الميزان

يحاول مواليد برج الميزان الحفاظ على رباطة جأشهم أمام الآخرين، ووضع وجه شجاع لإخفاء اضطرابهم الداخلي، ومع ذلك يمكن لأصدقائهم المقربين رؤية ذلك من خلال وجوههم والتعرف على ما يشعرون به.