أسعار منتجات سوق المزارعين بالإسكندرية اليوم.. تخفيضات تصل إلى 40%

شهدت الإسكندرية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 إقبالًا كبيرًا على فعاليات سوق المزارعين، الذي يعد الأول من نوعه بالمحافظة، ويوفر منتجات زراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك بأسعار تنافسية وجودة مضمونة.

وقالت الدكتورة إيمان سيف، مدير مشروع سوق المزارعين، إن السوق يقدم تخفيضات تصل إلى 40% على مختلف المنتجات، ما يمثل فرصة مثالية للمواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار اقتصادية.

وأضافت سيف لـ«الوطن» أن السوق يقام أسبوعيًا كل يوم خميس على مدار العام، لضمان استمرارية توفير المنتجات الزراعية بأفضل جودة وبأقل تكلفة.

قائمة أسعار منتجات سوق المزارعين بالإسكندرية اليوم

ورصدت «الوطن» قائمة أسعار منتجات سوق المزارعين بالإسكندرية اليوم، إذ يجري تعليق الأسعار أعلى كل باكية وإلزام البائعين بها لعدم التلاعب في الأسعار ما يوفر ضمانا للمستهلك بشراء المنتجات بأسعار مخفضة، وجاءت كالتالي:

الطماطم: 8 جنيهات

الخيار: 10 جنيهات

الكوسة: 10 جنيهات

الجزر: 15 جنيهًا

البطاطا: 9 جنيهات

البطاطس: 17.5 جنيهات

القلقاس: 25 جنيهًا

الملوخية: 20 جنيهًا

الباذنجان: 10 جنيهات

الليمون: 17 جنيهًا

أهمية سوق المزارعين بالإسكندرية

سوق المزارعين يمثل نموذجًا جديدًا لدعم المزارعين المحليين وتقديم تجربة تسوق فريدة للمواطنين، حيث يجمع بين الجودة العالية والأسعار المخفضة، ما يجعله محطة مهمة لكل الأسر الباحثة عن أفضل المنتجات.