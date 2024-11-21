وزراء إسرائيليون يطالبون بقطع العلاقات مع «الجنائية الدولية»: فقدت شرعيتها

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، مذكرة لاعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وليوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، على خلفية الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في غزة، واستخدام الجوع سلاحا.

علق مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب ترامب، قائلا إن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية، مضيفًا «توقعوا ردا قويا في يناير على الجنائية الدولية»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

من جانبه، أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قال إن الجنائية الدولية فقدت شرعيتها بعد مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وجالانت.

وقال وزير مالية الاحتلال بتسلسل سموتريتش، إنه على إسرائيل قطع علاقاتها مع المحكمة الجنائية واتخاذ إجراءات ضد الجهات التي أدت إلى فتح الإجراء القانوني.

وأوضحت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، أن القرائن على الأرض تشير إلى أن نتنياهو وجالانت مسؤولان عن جرائم حرب وندعو إلى تنفيذ قرار الجنائية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.