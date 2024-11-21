إنهاء مخططات الأحوزة العمرانية في 4 مراكز بالإسماعيلية عقب تحديثها

قال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إنه جرى عقد العديد من ورش العمل، والعمل على إنهاء خرائط حصر محدثة في نطاق الوحدات المحلية للعديد من المراكز والقرى لإنهاء مخطات الأحوزة العمرانية الجديدة.

وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية خلال لقائه اليوم بالدكتور ياسر حلمي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اليوم الخميس بديوان المحافظة، أنه تم الانتهاء من مخطط 4 مراكز هي «القنطرة غرب، فايد، أبوصوير، والتل الكبير» وجاري مراجعتها واعتمادها من الوحدات المحلية والمراكز المختصة ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والسكرتير العام للمحافظة.

استكمال خرائط 3 مراكز في الإسماعيلية

وقال نائب المحافظ، إنه جاري إعداد خرائط حصر محدثة بشكل نهائي بعد مراجعتها من المحافظة لـ3 مراكز تضم «الإسماعيلية، القنطرة شرق، القصاصين الجديدة».

واستعرض نائب محافظ الإسماعيلية المنصة التشاركية لبيان موقف اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بالمحافظة، لتعزيز سبل التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

تحديث المخطط الاستراتيجي لقرى أبو صوير

كما تم عرض مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لقرى أبوصوير، أبو صوير البلد، المنايف، والقنطرة غرب، وتضم قرى أبوخليفة والشهيد خيرى وقرية النصر، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل، بحضور رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة، ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة.