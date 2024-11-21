حزب «المصريين»: المشروعات القومية انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطنين

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن القيادة السياسية المصرية، مُمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحدثت خلال السنوات العشر الأخيرة طفرة تنموية كبيرة وتنمية اقتصادية شاملة وعادلة، أسهمت بكل تأكيد في تقدم ورخاء جميع أنحاء مصر، حيث تشهد كل المحافظات إنجازات في مختلف القطاعات.

الشائعات والأخبار الكاذبة

وأضاف «أبو العطا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات العشر الأخيرة عددًا كبيرًا من المشروعات القومية التي انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطنين، وفي نفس الوقت أعادت لمصر مكانتها العريقة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تحديات داخلية، بالإضافة إلى مواجهة الشائعات وحملات الأخبار الكاذبة التي تطلقها الجماعة الإرهابية وأنصارها في الداخل والخارج.

وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن القيادة السياسية المصرية تولي ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق، رغم ما تواجهه من تحديات جسام. وتصدت الدولة لهذه التحديات بقوة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع القطاعات، مؤكدًا أن مصر اعتمدت خلال هذه الفترة على المشروعات الكبيرة ذات الطابع القومي، التي خلقت عددًا هائلًا من فرص العمل لملايين الشباب، وحققنا في ظل القيادة السياسية الحكيمة طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية، مما جعل مصر تصبح الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا.

إنجازات في مجال الأمن القومي

وأشار إلى أن نجاح الدولة المصرية وتحقيقها الكثير من الإنجازات في جميع القطاعات والمجالات المختلفة، بالإضافة إلى تنامي دورها الريادي في المنطقة، وقدرتها على حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها، أصاب المتربصين بها. وأكد أن محاولات جماعة الشر والظلام لعرقلة الجهود التنموية لن تفلح، لا سيما وأن الشعب والدولة المصرية والقيادة السياسية على قلب رجل واحد، منذ ثورة 30 يونيو 2013. حيث تكاتف الجميع واتحدوا في مواجهة جرائم الإخوان، وتصدوا لحرب الشائعات التي انتهجتها الجماعة وأنصارها منذ ذلك الوقت وحتى الآن، في محاولة لتفكيك النسيج الوطني من خلال بث الفتن والأكاذيب.

وأكد أن الشعب المصري سيجني بكل تأكيد ثمار المشروعات القومية في حياته وللأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر وطن قادر على المواجهة والحلم والتغلب على التحديات