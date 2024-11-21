الفنان عبد الرحيم حسن: العلاقة بين الأب والابن تشبه سياسة «العصا والجزرة»

قال الفنان عبد الرحيم حسن، إنه يجب على الأم إخبار الأب بكل ما يحدث في البيت، ليكون على علم به، مشيرًا إلى أن دور الأب يحتم توجيه الأم لاسيما وأنه يجب عليه التدخل في بعض الأمور الحاسمة.

وأضاف «حسن» خلال لقائه ببرنامج «الحياة أنت وهي» المذاع عبر قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية راندا فكري، أن العلاقة بين الأب والابن تشبه سياسة «العصا والجزرة»، موضحًا أنه لا بد أن يكون الأب حازما في كل قراراته أمام أبنائه، فضلا عن سماع كلمة الأب من مرة واحدة.

الصداقة بين الآباء والأبناء لا يقصد بها التقليل من الآباء

ولفت إلى أن الصداقة بين الآباء والأبناء لا يقصد به التقليل من الآباء، متابعًا: «الاحترام المتبادل بين الأب والابن واجب، والصداقة تكون بالخروج معًا، ومعرفة تفاصيل حياة كل شخص عن الآخر».