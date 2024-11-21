الفنان عبد الرحيم حسن ضيف برنامج «الحياة أنت وهي» على قناة الحياة اليوم

يستضيف برنامج «الحياة أنت وهي» تقديم الإعلامية راندا فكري، على قناة الحياة، الفنان عبد الرحيم حسن، في تمام الساعة الواحدة مساء اليوم الخميس.

ويجيب عبد الرحيم حسن عن كيف يكون الأب صديق لأولاده لم يكن بصفته ولي أمر، ولكن كصديق حقيقي يسمع لهم، ويدعمهم، ويبني معهم علاقة مليئة بالحب والثقة؟

آخر أعمال الفنان عبد الرحيم حسن

يشار إلى أن الفنان القدير عبد الرحيم حسن آخر أعماله الفنية كان مسلسل مسلسل «بابا المجال» بمشاركة الفنان مصطفى شعبان ونسرين أمين الذي عُرض في شهر رمضان عام 2023، وتدور أحداثه حول شخصية زين يعمل ميكانيكي ويكافح لأجل لقمة العيش لكي يعيش حياة شريفة مع أسرته ومن جانب آخر تقوم والدته بإخفاء حقيقة أن والده مازال على قيد الحياة، ولكن هذا السر الذي اخفته لوقت طويل يهدد حياة زين ويقلبها رأسًا على عقب.

موعد برنامج «الحياة انت وهي»

«الحياة انت وهي» برنامج اجتماعي، يهدف للم شمل الأسرة المصرية ومواجهة تفككها، من خلال تقديم فقرات متنوعة، تتضمن مناقشات، وفقرات كوميدية، وتربوية، وغيرها.

ويناقش البرنامج كل ما يتعلق بالقضايا الأسرية المختلفة، والموضوعات والقضايا التي تهم الرجل والمرأة، وتناول واقع الحياة العملية والأسرية، ومناقشة المشكلات التي قد تواجه الأسرة المصرية، وكيفية علاجها، بالاستعانة بمتخصصين، ومشاركة ثرية من رجال وسيدات مصر.

مدة البرنامج 60 دقيقة، مُقسمة لعدة فقرات، منها الكوميدي، والتربوي، والتوعوي، وفقرة للمطبخ.