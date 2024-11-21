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حزب الريادة: مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت خطوة مهمة وانتصار للعدالة

كتب:

محمد أيمن سالم
06:13 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
نتنياهو

نتنياهو

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يعد انتصارًا نوعيًا في مسار العدالة الدولية، وأن القرار جاء في الوقت المناسب لمحاسبة مرتكبي حرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

أضاف رئيس حزب الريادة أن هذا القرار يعد حدثًا تاريخيًا، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بعد ممارسة انتهاكات ممنهجة للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاستهداف العشوائي، وحصار غزة، وسياسة الاستيطان المستمرة في الضفة الغربية.

منظمات حقوقية تدين نتنياهو وجالانت

وأشار أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن هذا الحكم جاء بعد تحقيق مطول أجرته المحكمة الجنائية الدولية، اعتمد على تقارير دولية وشهادات منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، فيما أكدت المحكمة أن هناك «أدلة قوية» على تورط نتنياهو ووزير الدفاع السابق في التخطيط وتنفيذ سياسات تنتهك مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القتل العمد والتهجير القسري، موضحًا أن هذا القرار لاقى ترحيبًا من عدة دول ومنظمات دولية، اعتبرت أنه خطوة نحو تحقيق العدالة للفلسطينيين.

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