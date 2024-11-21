«الأمومة والطفولة» يحتفل باليوم العالمي للطفل تحت شعار «احنا المستقبل»

انطلقت فعاليات احتفال المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» باليوم العالمي للطفل، برعاية السيدة انتصار السيسي، تحت شعار «احنا المستقبل»، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

الأنشطة التفاعلية

تضمنت الفعالية عدد من الأنشطة التفاعلية للأطفال، بالإضافة الى فيلم تسجيلي عن فعاليات المجلس، إلى جانب تكريم الأطفال الفائزين في مسابقة «مصر في عيون أطفالها»، وسفراء المجلس القومي للطفولة والأمومة.

المجلس القومي للطفولة

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، الإعلامية صفاء أبو السعود.