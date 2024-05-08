«النواب» يوافق على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.. سحر السنباطي رئيسا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على الأسماء المرشحة لتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، إذ اعتمد اختيار سحر السنباطي رئيسًا للمجلس.

تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة

أعلن «جبالي» ورود ترشيحات الجهات ذات الصلة المحددة إليه، وفقًا لقانون عضوية مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعدد من الشخصيات العامة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وأسفرت الترشيحات التي استقرت عليها أغلب الجهات عن اختيار كل من:

١- سحر فوزي جاد السنباطي (رئيسًا).

2- هيام كمال مصطفى نظيف (نائبًا للرئيس).

3- غادة فرج حافظ الدري.

4- سامح عوض الله السيد ابراهيم.

5- كرم ملاك كامل شاروبيم.

6- عبداللطيف صبحي محمد فريد حواش.

7- نور أسامة محمد صالح.

8- عمر خالد سعد محمد حجازي.

9- مي محمد حسني زين الدين محمود.

10- حنان جرجس شوقى إبراهيم.

11- سارة عزيز نصيف حكيم مرجان.

الاستقرار على التشكيل بعد مناقشة الترشيحات

يشار إلى مجلس النواب، ناقش الترشيحات المقدمة من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ضوء المادتين 3 و4 من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2023، بقيام مجلس النواب بتسمية رئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا منها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وغيرها من الجهات.

12- دينا سيد كامل عبد الوهاب.

13- ميراي مراد نسيم.