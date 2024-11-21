ترويجا لبطاقاته البنكية.. البنك الأهلي المصري يسلم الجوائز للفائزين في حملته الترويجية «حملة الصيف 2024»

قام كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري بتسليم الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية لبطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية للأفراد والتي أطلقها البنك بداية من يوليو حتى 31أغسطس 2024 بحد أدني لإجمالي المشتريات مبلغ 1000جم شهريا، والتي يبلغ عدد جوائزها 40 جائزة بواقع 40 فائزا, بجوائز تصل قيمتها الى 500 الف جنيه.

وقد أظهرت نتيجة السحب فوز 40 عميلا من مختلف المحافظات من عملاء البنك حاملي بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية، حيث فاز 4 عملاء بجوائز مالية قدرها 500 ألف جنيه لكل عميل، 4 عملاء بجوائز مالية قدرها 250 ألف جنيه لكل عميل، و4 عملاء بجوائز مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل عميل و28 عميل بجوائز مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل عميل، حيث تم إضافة الجوائز المالية على حسابات العملاء لدى البنك.

حيث صرح كريم سوس أن الحملة الترويجية تستهدف تشجيع العملاء الحاليين والجدد حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر على زيادة معاملاتهم المالية في المشتريات بالبطاقات البنكية، وذلك من خلال نقاط البيع الالكترونية لدي التجار أو مواقع الانترنت، كما تهدف الحملة الى الاستمرار في تفعيل استراتيجية البنك لتنشيط المدفوعات الالكترونية وتقليل معدلات التداول النقدي بين الأفراد، بما يعكس سعى البنك الأهلي المصري الي تلبية احتياجات العملاء واستنادا الى التطور المتلاحق في الخدمات الرقمية الذي يحققه البنك الأهلي المصري، تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن.

وأكد سوس حرص البنك الأهلي المصري علي مواكبة توجهات الدولة والبنك المركزي في التوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

ومن جانبها أشارت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري أن الحملة تخاطب كافة شرائح العملاء حاملي كافة بطاقات الائتمان منها فيزا كلاسيك وماستركارد استاندرد/مصر للطيران، ماستركارد تيتانيوم وفيزا جولد، وماستر كارد UEFA Champions League فيزا/ماستركارد بلاتينيوم، ماستركارد وورلد وفيزا سجنتشر، ماستركارد وورلد اليت وفيزا انفينيت ، إضافة إلى بطاقة الخصم المباشر للأفراد منها كلاسيك وجولد وبلاتينيوم وورلد وورلد ايليت ايليت ، موضحة أنه تم احتساب فرص الفوز بناءً على إجمالي المبالغ التي استخدمها العميل ببطاقته الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر وقد تم اختيار العملاء الفائزون بحضور وزارة التضامن الاجتماعي.