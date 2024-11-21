السلطة الفلسطينية ترحب بقرار اعتقال نتنياهو.. ولندن: نحترم استقلال «الجنائية الدولية»

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن السلطة الفلسطينية رحبت بقرار الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة.

«فتح»: خطوة في الاتجاه السليم

وقال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة لمحاكمة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، خطوة في الاتجاه السليم لتصويب مسار القانون الدولي والعدالة الدولية التي يجب أن تضع حدا لجرائم الاحتلال.

وأضاف «دولة»، خلال مداخلة عبر مع الإعلامية نهى درويش، خلال برنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقد أن العالم مُصاب بالعجز للدرجة التي تمكنه من ارتكاب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني على مدار أكثر من عام دون أن يوقفه أحد، لافتًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية جاءت اليوم لتقول للاحتلال أنت ترتكب جريمة وتقتل الشعب الفلسطيني وتجوعه، وبالتالي أنت تخالف القوانين الدولية وعليك أن تعاقب.

الاحتلال ظن أنه مفلت من العقاب ولا أحد يستطيع إيقافه

وتابع المتحدث باسم حركة فتح: «الاحتلال ظن أنه مفلت من العقاب ولا أحد يستطيع أن يقف بوجهه، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه وأن الفيتو حاضر في كل قرار من شأنه إنهاء الاحتلال ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، قائلاً: «نأمل أن يكون قرار المحكمة الجنائية الدولية بداية لمحاكمة نتنياهو».

الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية

وبدورها، أكدت الحكومة البريطانية، احترامها استقلال المحكمة الجنائية الدولية، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أيرلندا: خطوة مهمة جدا

وصف رئيس وزراء أيرلندا، سيمون هاريس، أوامر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق، يوآف جالانت، بأنها خطوة مهمة جدا والتهم الموجهة لهم هي الأخطر، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.