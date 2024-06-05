أستاذ قانون دولي: أمريكا تعاقب 124 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه قبل السابع من أكتوبر كانت أمريكا تٌنبه العالم أن إسرائيل تمثل المصلحة الاستراتيجية الأولى للإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، متابعًا: «مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية لعام 1980 التي عقدت بعد معاهدة السلام، منحت إسرائيل أكبر معونة اقتصادية عسكرية في العالم، ولكن تحول الأمر من مُناصرة وتحالف إلى التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية».

إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية

وأضاف سلامة، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا أوليا في 26 يناير من هذا العام، يؤكد أنه لدى المحكمة أدلة معقولة بأن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

أمريكا خلعت قناع الديمقراطية والعدالة الدولية

وتابع: «من هنا يُدرك القاصي والداني من المُمول الأول للأسلحة والذخيرة والمعدات واللوجستيات للاحتلال منذ عام 1948».

وواصل: « في الوقت الحالي كشفت الولايات المتحدة عن نفسها، وخلعت قناع الديمقراطية والعدالة الدولية التي تتحدث بها عن نفسها، والولايات المتحدة تعاقب 124 دولة أعضاء في نظام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».