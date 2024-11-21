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القبض على صاحب محل عطارة بحوزته كيلو من نبات القات المخدر في العمرانية

كتب:

جيهان عبد العزيز 
06:41 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

ألقت مباحث العمرانية بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على صاحب محل عطارة بحوزته نبات القات المخدر، وتحرر محضر بالواقعة. 

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تمكن الرائد أيمن السكوري رئيس مباحث العمرانية والقوة المرافقة له من القبض على «حسام، س» 30 سنة صاحب محل عطارة بحوزته كيلو من نبات القات المخدر، ومبلغ مالي عشرة آلاف جنيه مصري وألف دولار أمريكي وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وتولت النيابة التحقيقات.

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