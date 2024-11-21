الرئاسة الفلسطينية و«الجنائية الدولية» تناشدان الدول أعضاء المحكمة باعتقال نتنياهو

طالبت الرئاسة الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بتنفيذ القرار الصادر باعتقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعة الأسبق، يوآف جالانت، ووصفت القرار بأنه يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

كريم خان يناشد الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها

وبدوره، ناشد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ورحب خان بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة واحترام القانون الدولي.

كندا: ملتزمون بلوائح المحكمة

ومن ناحيته، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إننا سنلتزم بجميع لوائح وأحكام المحاكم الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يؤآف جالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.