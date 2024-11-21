حزب «مصر 2000»: المبادرات الرئاسية تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات

قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن المبادرات الرئاسية توفر حياة أفضل للمواطنين، وتعد بمثابة أفكار من خارج الصندوق يتبناها رئيس الجمهورية في قضايا ومشاكل يعاني منها المواطنين، ويوفر لها كافة الإمكانيات المادية والبشرية.

خدمات الرعاية الصحية

وأضاف «غزال» أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين من مختلف الأعمار وكافة التخصصات الطبية تعالج أوجه نقص العلاج في المستشفيات العامة، وتوفر الخدمات الطبية الأولية لفحص الحالات المرضية وتقديم العلاج اللازم لهم، بل تقوم أيضاً بتحويل المرضى منهم الذين يحتاجون إلى المستويات الأعلى من الرعاية الصحية إلى المستشفيات المناسبة لحالاتهم الصحية.

أهمية المبادرات الرئاسية

وأوضح «غزال» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هذه المبادرات الرئاسية الخلاقة ستعالج الخلل الذي يشعر به المواطنون، وخاصة تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في مصر، وتعتبر من المبادرات المهمة في البلاد مثل مبادرة حياة كريمة.

وأكد رئيس حزب مصر 2000 أن الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة لتنفيذ مبادرة الرئيس هامة جدًا، حيث أن توفير الرعاية الصحية للمواطنين لاقى اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية، وقدّم رئيس الجمهورية مبادرات متعددة في هذا المجال.