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بوتين: لدينا الحق في ضرب الدول الداعمة لأوكرانيا ضد روسيا

كتب:

محمود هاني
08:15 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيفية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيفية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لديها الحق في ضرب الدول التي تستخدم أوكرانيا أسلحتها لاستهداف روسيا، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أوكرانيا لم تحقق أهدافها من ضرب الأراضي الروسية

وقال بوتين إن أوكرانيا لم تحقق أهدافها من ضرب الأراضي الروسية، مضيفا أن استخدام كييف صواريخ بعيدة المدى لن يؤثر في العملية العسكرية.

وأوضح الرئيس الروسي أن قوات بلاده شنَّت ضربة مشتركة على منشأة للصناعات الدفاعية الأوكرانية، ردا على هجمات بأسلحة أمريكية وبريطانية على روسيا.

الصراع في أوكرانيا اكتسب طابعا عالميا

وأشار إلى أن الصراع في أوكرانيا اكتسب طابعا عالميا بعد الهجوم بالصواريخ الغربية على روسيا.

وبدورها، قالت بريطانيا إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيًا بمدى يتخطى آلاف الكيلومترات تجاه أوكرانيا، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. 

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