قائد لواء جوي للرئيس السيسي: «جاهزون لتنفيذ أي مهمة في أي وقت»

طمأن أحد قادة ألوية القوات الجوية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على قدرات رجال «نسور الجو»، خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال قائد أحد ألوية القوات الجوية للرئيس السيسي: «اطمئن سيادتك جاهزين لتنفيذ أي مهمة في أي وقت».

وأضاف أن رجال اللواء الجوي الذي يتولى قيادته يتدربون بأفضل صورة ممكن، سواء تدريبات داخل اللواء، أو بالاشتراك مع ألوية القوات الجوية الأخرى، للوصول لأفضل أداء ممكن، كما أن التدريبات تضم محاكاة لما يمكن أن يروه خلال العمليات.

وخلال اللقاء، نصح الرئيس السيسي، بعد الاستخفاف أو السخرية من الغير مهما كان لدى الفرد معرفة أو مكانة، مؤكدًا أهمية كل رأي أو فكر.