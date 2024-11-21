من هو مستر بيست؟.. تسبب في تحطيم رونالدو لرقم تاريخي على يوتيوب

لم يمر على نشر حلقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع اليوتيوبر الأمريكي الشهير مستر بيست، سوى 3 ساعات فقط، حتى تخطت حاجز 5 ملايين مشاهدة، عبر قناة مهاجم نادي النصر السعودي، ليستمر في تحقيق أرقام فريدة من نوعها، بالنسبة لعدد المشاهدات.

تصريحات رونالدو خلال حواره مع مستر بيست، على قناة الأول عبر يوتيوب، سرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن هناك أحاديث عدة دارت بينهما فيما يتعلق بصناعة المحتوى، فمن هو اليوتيوبر الشهير صاحب أكبر عدد مشتركين عبر يوتيوب؟

أكثر من 64 مليار مشاهدة

اسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، عمره 26 عامًا، من ولاية كانساس الأمريكي، لديه 331 مليون مشترك عبر يوتيوب، محتواه يتضمن تحديات ضخمة أو هدايا نقدية أو جوائز ضخمة، ونشر 831 مقطع فيديو، حصلوا على حوالي 64.5 مليار مشاهدة.

لدى مستر بيست شعبية كبيرة، فقناته هي الأكثر اشتراكًا وبدأ أول مرة عام 2012، وأقام شراكات مع شركات في مجال الأغذية من قبل، رغم أنه يدير سلسلة مطاعم للبرجر تحمل اسمه «MrBeast»، وتنتشر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وقدرت مجلة فوربس أرباح مستر بيست بـ54 مليون دولار في عام 2022، من خلال الجمع بين عائدات الإعلانات من مقاطع الفيديو وصفقات الرعاية، ومنذ ذلك الحين، اكتسب 60 مليون مشترك إضافي على قناته الرئيسية.

تصريحات رونالدو المثيرة

ويذكر أن أحاديث مستر بيست ورونادو أثارت تفاعلاً كبيرًا، أن أكد رونالدو رغبته في الحياة لمدة 100 عام، قائلاً: «أنا الآن أبلغ من العمر 39 عامًا وبضعة أشهر»، ليُجيب MrBeast قائلا: «أنت تبلغ من العمر 40 عاما تقريبا، أنت على وشك أن تموت، بدأت تكبر بالسن»، ليرد اللاعب: «أود فقط أن أعلمك أنني سأعيش حتى الـ100 عام».