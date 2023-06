الخوف ينقذ أغنى يوتيوبر في العالم من مصير ضحايا الغواصة تيتان.. رفض الدعوة

زعم يوتيوبر يدعى «مستر بيست» أنَّه تمت دعوته للانضمام إلى غواصة تيتان الغارقة التي انفجرت في طريقها إلى القاع للاطلاع على حطام سفينة تيتانيك الشهير.

ونشر اليوتيوبر، المعروف بأغنى يوتيوبر في العالم، منشورًا أمس علي تويتر، قائلًا إنَّه تمّ دعوته بأن يكون على متن الغواصة للمشاركة في مهمة الغوص لرؤية الحطام المشهور.

وذكر «مستر بيست» في منشوره: «لقد دعيت في وقت سابق من هذا الشهر لركوب الغواصة العملاقة، فقلت لا، نوع من المخيف الذي يمكن أن أكون عليه».

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA