الخوف ينقذ أغنى يوتيوبر في العالم من مصير ضحايا الغواصة تيتان.. رفض الدعوة

زعم يوتيوبر يدعى «مستر بيست» أنَّه تمت دعوته للانضمام إلى غواصة تيتان الغارقة التي انفجرت في طريقها إلى القاع للاطلاع على حطام سفينة تيتانيك الشهير.

مستر بيست يرفض الدعوة نوعاً من الخوف

ونشر اليوتيوبر، المعروف بأغنى يوتيوبر في العالم، منشورًا أمس علي تويتر، قائلًا إنَّه تمّ دعوته بأن يكون على متن الغواصة للمشاركة في مهمة الغوص لرؤية الحطام المشهور.

وذكر «مستر بيست» في منشوره: «لقد دعيت في وقت سابق من هذا الشهر لركوب الغواصة العملاقة، فقلت لا، نوع من المخيف الذي يمكن أن أكون عليه».

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA — MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023

وانطلقت الغواصة تيتان يوم الأحد الأسبوع الماضي، لكنها بعد ساعه و45 دقيقة قد انقطع الاتصال بسفينة الأم، وكان علي متنها 5 أشخاص.

وتمّ العثور على بعض الأجزاء من الغواصة في قاع المحيط يوم الخميس، ويعتقد أن إمدادات الأكسجين الخاصة بها قد نفدت بعد 96 ساعة، مما يشير إلى احتمالية «انفجار كارثي» للغواصة.

أغنى يوتيوبر في العالم

وقد دفع ركاب الغواصة المفقودة تيتان، 250 ألف دولار للفرد كأنهم يشترون تذكرة وفاتهم، ولكن حدث انفجار كارثي تسبب في موتهم خلال لحظات.

وقال جيمي دونالدسون المعروف باسم مستر بيست، إنَّه كان يشعر بالقلق والخوف بسبب احتمالية كونه أحد ركاب غواصة تيتان المتوفين، ويبلغ من العمر مستر بيست 25 عاماً وهو أغني يوتيوبر في العالم، إذ تقدر ثروته الصافية بأكثر من 500 مليون دولار.