دورة مميزة حملت شعار «كامل العدد».. إسدال الستار على «القاهرة السينمائي» وتكريم المتميزين غدا

ساعات قليلة ويُسدل الستار على الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى، حيث ينطلق مساء غدا حفل الختام وتوزيع الجوائز وتكريم أصحاب المواهب، إذ حرص المهرجان فى جميع فعالياته على إتاحة الفرص لجميع المشروعات الفنية، وتقديم صناعها للجمهور، والوقوف على ثقافات فنية أخرى.

وانطلقت فعاليات «القاهرة السينمائى» قبل نهاية الأسبوع الماضى، وشهدت تنوعاً كبيراً فى عروض لمختلف الأفلام الروائية والتسجيلية والقصيرة، مثّلت مختلف دول العالم ونقلت ثقافات دول متعدّدة، كنافذة أتاحت للجمهور التعرّف على أنماط مختلفة من حياة الشعوب، وهو ما انعكس على الإقبال الكبير على عروض أفلام المهرجان، التى حملت شعار «كامل العدد»، فى ظل تهافت عشاق الفن وصناعه أمام شباك التذاكر لقطع تذكرة دخول إلى عالم من السحر، على اختلاف جنسياته داخل قاعات العرض المخصّصة فى دار الأوبرا المصرية، وسينما الزمالك وسينما فوكس.

وحظى أصحاب التجارب الأولى فى عالم الإخراج بمساحة للوجود وعرض مواهبهم وأفكارهم داخل المهرجان، منهم الفنانة التونسية درة التى شاركت بالفيلم التسجيلى «وين صرنا؟»، ويعبّر عن فلسطين وآلامها بطريقتها الخاصة، باعتبارها مخرجة هذه المرة، تقف خلف الكاميرات وليس أمامها، وفى حضن المهرجان كان هناك مخرجون حريصون على الوجود بأعمالهم فى دورات متعدّدة، منهم السورى جود سعيد، الذى ينافس فى الدورة الحالية بفيلم «سلمى»، للتعبير عن قضايا إنسانية بعينها.