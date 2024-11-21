الرئيس السيسي يدير حوارا مع المتحدث العسكري: «يا رب يقبلني» (فيديو)

خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم بعدد من قادة القوات المسلحة، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أدار الرئيس السيسي حوارًا مع عدد من قادة القوات المسلحة، على مستوى قادة الألوية والفرق.

ومن بين القادة الذي أدار الرئيس حوار معهم، هو العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، وقال له الرئيس السيسي: «تنصحني بايه؟!»، ليرد المتحدث العسكري: «هون على سيادتك يا أفندم».

ليعقب الرئيس السيسي: «هما يومين على وش الدنيا، وبعد كدا هنموت.. وتحت بقى يارب يقبلني».

وأضاف: «عارف يا غريب لما تعرف وتفهم.. الحكاية اللي موجودين على وش الأرض عليها مش هتهون عليك أبدًا.. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو نموذج نتمنى نبقى حاجة من رحيته، وجاءت له ستنا فاطمة وهو يتوفى، وقالت له: (وا كرباه)، قالها: (لا كرب بعد اليوم على أبيكي)».

وتوجه الرئيس بالشكر للمتحدث العسكري على نصيحته، كما توجه بالشكر لقادة القوات المسلحة على المجهود الذي يبذلونه لحفظ أمن مصر القومي.