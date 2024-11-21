رويترز: إطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان كتب: محمود هاني 09:27 م | الخميس 21 نوفمبر 2024 جيش السودان أفادت وكالة رويترز، بأن هناك إطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أسوأ فيضانات منذ عقود.. تقرير صادم من «الأمم المتحدة» بشأن جنوب السودان: نزوح سكان 22 مقاطعة بمشاركة 27 شركة.. انطلاق فعاليات معرض المنتجات المصرية في جنوب السودان وزير الري يفتتح عددا من المشروعات التنموية في جنوب السودان «الري»: ملتزمون بدعم جنوب السودان في تنفيذ المشروعات التنموية جنوب السودان جوبا جوبا جنوب السودان بقلم محمود هاني