لتشجيع اللاعبين.. كامل أبو علي يحضر مران المصري قبل مواجهة الزمالك

حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على حضور جانبًا من المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي والذي أقيم مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة الزمالك بالجولة الثالثة من دوري nile، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وحضر المران محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على الفريق، فيما استقبل الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات واللاعبين، رئيس النادي وعضو مجلس الإدارة.

مواصلة الجهد خلال المباريات المقبلة

وقبيل انطلاق المران أكد كامل أبو علي لاعبي النادي المصري ضرورة مواصلة بذل الجهد والعرق خلال المباريات المقبلة من أجل إسعاد جماهير المصري، مؤكدًا على أن مجلس إدارة النادي المصري لا يدخر وسعًا من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق وعلى الجميع داخل الفريق أن يبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الطموحات الكبيرة للجميع داخل القلعة الخضراء.

ثقة أبو علي في الجهاز الفني للمصري

وأعرب كامل أبو علي عن ثقته في قدرة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر على قيادة اللاعبين لتحقيق نتائج طيبة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ثقته الكاملة في اللاعبين المطالبين بالتعبير عن إمكاناتهم الفنية والبدنية الكبيرة التي جعلتهم محل إشادة الجميع.