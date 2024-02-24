انتهاء 65% من الأعمال الإنشائية لاستاد النادي المصري ببورسعيد

تفقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأعمال الإنشائية لاستاد النادي المصري.

ووجه الدكتور محمود حسين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على التصديق ببناء استاد النادي المصري في نفس موقعه، مؤكداً أنه تم إنجاز أكثر من 65% من الأعمال الإنشائية للاستاد، وخلال شهرين سيتم إعداد النجيلة الخاصة بالملعب.

حلم جماهير النادي المصري

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود التي يبذلها الدكتور محمود حسين في هذا الملف الذي يهم الشارع البورسعيدي ويعد حلم جماهير النادي المصري، وبدأ يتحقق بتوجيهات القيادة السياسية، متوجهاً بالشكر للدكتور محمود حسين، ونواب المحافظة، والجهات التنفيذية على مجهوداتها في إنشاء استاد النادي المصري.

وتوجه محافظ بورسعيد، بالشكر للرئيس السيسي على تحقيق حلم الأهالي، والشكر لوزير الشباب والرياضة على متابعته المستمرة لمراحل إنشاء الاستاد وتذليل العقبات للانتهاء من إنشائه في أقرب وقت، وكذلك الجهود الكبيرة التي قام بها الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة في هذا الملف.

وكان الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، دعا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للقيام بجولة ميدانية في استاد النادي المصري، وذلك اليوم السبت لمتابعة سير الأعمال الإنشائية به.

الأعمال الإنشائية لاستاد المصري

وأكد «حسين» أن الزيارة لمحافظة بورسعيد بدأت بتفقد الأعمال الإنشائية في استاد النادي المصري الجديد، ومتابعة تنفيذ الخطة الزمنية لهذا المشروع خلال الفترة القادمة، موضحا أنه يسعى جاهداً لمتابعة تحقيق حلم كل بورسعيدي، وانتهاء تنفيذ الاستاد الجديد وافتتاحه وبدء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في اللعب بمحافظته مرة أخرى بعد غياب 12 عاما.