وزير الدفاع الإيطالي: سنعتقل نتنياهو لو زار روما بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية

أكد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو أنه إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو روما فسيتعين عليهم اعتقاله بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال يخشى من أن يؤدي قرار المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة عسكريين ومقاتلين، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق، يوآف جالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يشن عليه الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا مستمرًا لما يربو عن العام.