رعب في إسرائيل.. هل تصدر الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لضباط جيش الاحتلال؟

كشفت إذاعة الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن مخاوف إسرائيل من أن المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير المقال يؤاف جالانت، قد تكون أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي في نفس الوقت الذي تعهد فيه وزير هولندي باعتقال نتنياهو.

مذكرات اعتقال سرية

وبدور جنود الاحتلال في المشاركة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب علي سكان قطاع غزة، نشرت هيئة البث والعديد من الصحف الإسرائيلية، مخاوف من أن المحكمة الجنائية قد تكون قامت بإصدار أوامر لمعاقبتهم علي جرائمهم في غزة، وأمرت باعتقال الجنود والضباط المسؤولين بعد ان طالبت في وقت سابق بفتح تحقيقات في قضايا جرائم إنسانية وانتهاك في حق الشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية الهولندي يهدد نتنياهو

وتعهد وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فليدكامب، باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إذا وصل للأراضي الهولندية، وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت اليوم، الخميس، وقالت إن هناك أسبابا منطقية للتأكد من إنهما المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة، وأضافت المحكمة فى البيان أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين بشكل شخصي مباشر.

ردود أفعال إسرائيلية

وبدوره جاء رد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أن بعد إصدار هذه المذكرة، الذي قال أصبح هذا اليوم أسود علي العدالة، وأن هذا القرار غير منطقي ويعتبر مهزلة قانونية تتجاهل مشاعر أسر المحتجزين، مدعيًا أن إسرائيل دولة ديمقراطية تعمل وفق القانون الإنساني الدولي وتبذل جهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وأدان نتنياهو باشمئزاز وغيره من المسؤولين الإسرائيليين قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق جالانت، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية.