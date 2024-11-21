«اتحاد الصناعات»: شركة النصر للسيارات تمتلك قدرات هائلة وتستطيع العودة للإنتاج

قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن كامل الوزير، وزير الصناعة، أحيا الأمل لكل الصناعات، مشيرا إلى أن مصر لديها بنية تحتية لصناعات كثيرة، فمصر كان لديها مصنع أدوية في منتصف القرن الماضي، وهو الأول في الشرق الأوسط، وفي نهاية الخمسينيات، أقيمت شركة النصر للسيارات، وأكثر السيارات التي تسير في الطرق المصرية من إنتاجها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن شركة النصر للسيارات فيها خبرات متراكمة، ولديهم إمكانيات هائلة ومعدات يمكن تطويرها وإعادتها للعمل مرة أخرى.

وأشار إلى أن إقامة مصنع يستغرق من 3 لـ5 سنوات، وفكرة إحياء المصانع المغلقة أفضل وأسرع من إقامة مصانع جديدة، ولو أرادت مصانع أجنبية العمل في مصر، فأهلا بها بالسوق المصري يسع الكثير.

ولفت إلى أن إحياء صناعة السيارات في مصر، يوفر فرص عمل كثيرة جدا، وعندما يتم توطين هذه الصناعة في مصر تصبح مصر لديها القدرة على المنافسة في السوق المحلي وأيضًا تستطيع التصدير للأسواق المجاورة.

وأشار إلى أن الدواء أيضًا من الصناعات التي تستطيع أن تحقق لمصر طفرة كبيرة، ومصر قديمة في هذا المجال، و170 مصنعا للدواء موجود في مصر، وهناك أكثر من 60 مصنعا تحت الإنشاء، والطاقة الإنتاجية كبيرة جدا فتكفي احتياجاتنا، ويتم التصدير للدول المجاورة.