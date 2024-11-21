حفل ليلة من الزمن الجميل لعمر خيرت بالجامعة الأمريكية.. اعرف أسعار التذاكر

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل ليلة من الزمن الجميل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم 29 نوفمبر 2024، ويحظى بجمهور كبير يحرص على حضور حفلاته والاستمتاع بموسيقاه الرائعة، إلا أن هذا الحل يقام بعدد محدود من المقاعد.

تفاصيل حفل عمر خيرت الأسطوري بالجامعة الأمريكية

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل حفل عمر خيرت الأسطوري بالجامعة الأمريكية، والذي يعزف فيه باقة من أجمل مقطوعاته الموسيقة، برفقة مجموعة من العازفين، ونوضح أسعار تذاكر الحفل والموعد وشروط الحضور.

موعد حفل عمر خيرت بالجامعة الأمريكية

ويحيي الموسيقار عمر خيرت الحفل في باسيلي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم 29 نوفمبر 2024.

أسعار تذاكر حفل ليلة من الزمن الجميل لعمر خيرت

وتأتي أسعار تذاكر حفل ليلة من الزمن الجميل لعمر خيرت في الجامعة الأمريكية على النحو التالي:

- تذكرة Upper Balcony بسعر: 3250 جنيهًا.

- تذكرة Lower Balacony بسعر: 3750 جنيهًا.

- تذكرة Royal بسعر: 4550 جنيهًا.

- تذكرة Front Stage بسعر: 5250 جنيهًا.

شروط حفل ليلة من الزمن الجميل لعمر خيرت

ويشترط لحضور حفل ليلة من الزمن الجميل لعمر خيرت، الالتزام بالتالي:

- لا يسمح للأطفال أقل من 7 سنوات.

- الدخول بالزي الرسمي.

- لا يسمح بالأطعمة والمشروبات.

- لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

خطوات حجز تذاكر حفل ليلة من الزمن الجميل

يمكن للراغبين في حضور حفل ليلة من الزمن الجميل للموسيقار عمر خيرت، اتباع خطوات حجز التذاكر والتي تباع عبر موقع تذكرتي وتأتي على النحو التالي:

- الدخول على موقع تذكرتي.

- اختار الفاعليات الترفيهية.

- اختار حفل الزمن الجميل لعمر خيرت.

- اضغط على حجز التذكرة.

- إذا كنت مستخدمًا جديدًا، انقر على خيار «تسجيل» لإنشاء حساب جديد، من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

أما إذا كان لديك حساب، قم بتسجِّل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- قم باختيار المقعد الذي تفضله.

- اضغط على زر «شراء» أو «التأكيد».

- ادخل بيانات الدفع، ومعلومات بطاقة الائتمان أو أي وسيلة دفع أخرى متاحة.

- تأكد من مراجعة عدد التذاكر والمقاعد.

- انقر على زر «إتمام الشراء» أو «الدفع»، وستحصل على تأكيد أن عملية الدفع تمت بنجاح.

- تتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على تفاصيل التذاكر.

- يمكنك أيضًا تحميل التذاكر مباشرة من الموقع، قد تحتاج إلى طباعتها أو الاحتفاظ بها على هاتفك لعرضها عند دخول الحفل، أو قم باستلامها من الأماكن المخصصة.