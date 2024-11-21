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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان

كتب:

منتصر سليمان
11:17 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
لبنان _ صورة أرشيفية

لبنان _ صورة أرشيفية

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك غارات للاحتلال على بلدات كفرا وياطر ورشاف جنوب لبنان.

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