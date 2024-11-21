«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان كتب: منتصر سليمان 11:17 م | الخميس 21 نوفمبر 2024 لبنان _ صورة أرشيفية قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك غارات للاحتلال على بلدات كفرا وياطر ورشاف جنوب لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: باحثة: زيارة هوكستاين لنتنياهو الفرصة الأخيرة لوقف الحرب في لبنان خبير عسكري يكشف أسباب المحاولات الإسرائيلية لاقتحام منطقة الخيام بجنوب لبنان غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وتدمير مبنى في صور وتحذيرات بالإخلاء جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط سابق جنوب لبنان.. ظل في الخدمة لسن السبعين لبنان جنوب لبنان اخبار لبنان بقلم منتصر سليمان