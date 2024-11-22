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موعد ومكان جنازة عادل الفار

كتب:

ياسمين محمود
01:33 ص | الجمعة 22 نوفمبر 2024
عادل الفار

عادل الفار

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان عادل الفار، بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في منطقة الأزهر.

وقال شقيق عادل الفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المقرر صلاة الجنازة على الراحل اليوم بعد صلاة الجمعة، من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.

وفاة عادل الفار

ومن ناحية أخرى قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، لـ«الوطن»، إن النقابة تٌجهز حاليا مكان وموعد عزاء الفنان الراحل.

وأعلن مصطفى كامل، وفاة عادل الفار بعد صراع مع المرض، حيث كتب عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا: «البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله، الفنان الكبير والأخ العزيز، الأستاذ عادل الفار».

 

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