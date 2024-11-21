تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل الفار بعد تدهورها بشكل مفاجئ

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تعرض الفنان عادل الفار لوعكة صحية شديدة، وتدهورها في الساعات القليلة الماضية، من خلال منشور عبر حسابه بـ«فيسبوك».

مصطفى كامل يعلن تدهور الحالة الصحية لـ عادل الفار

قال الفنان مصطفي كامل: «رجاء من كل الزملاء الدعاء للأخ العزيز والفنان الجميل عادل الفار.. هو حالته الصحية حرجة جدا جدا.. يا رب قادر على كل شيء.. اللهم اشفه واعفو عنه».

يذكر أن الفنان عادل الفار تأثر في العامين الماضيين بوفاة ابنه لدرجة شديدة، ما أثر عليه سلبيا، وتدهورت حالته الصحية منذ ذلك الحين، لأنه يشعر بالذنب في وفاة ابنه، والتقصير في حقه، وعدم رعايته والقيام بدوره كأب.