عاصفة قوية تضرب بريطانيا السبت المقبل.. أمطار غزيرة ورياح قوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانية، من وصول العاصفة بيرت التي تسبب في زيادة سرعة الرياح إلى 70 ميلاً في الساعة، مع هطول أمطار غزيرة، واحتمالية انقطاع التيار الكهربائي، ومن المتوقع حدوث إصابات للمارة على الأسطح الجليدية، وفقا لصحيفة «ذا صن».

أمطار غزيرة تضرب بريطانيا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، إنه من المتوقع أن تجلب العاصفة بيرت أمطارًا غزيرة، ورياحًا قوية وثلوجًا مدمرة، إلى أجزاء من المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تجلب العاصفة بيرت يوم السبت القادم، ثلوجًا كثيفة ورياحًا تصل سرعتها إلى 60-70 ميلاً في الساعة، في بعض المناطق وأمطارًا غزيرة في الأجزاء الغربية من البلاد.

يأتي ذلك بعد أيام من انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ما أدى إلى إغلاق المدارس أبوابها، وتسبب في فوضى في حركة المسافرين على الطرق والسكك الحديدية.

تحذيرات لـ 16 منطقة في بريطانيا

التحذيرات التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تشمل 16 منطقة في بريطانيا، تمتد من مدن أوركني وشيتلاند وصولا إلى جنوب شرق إنجلترا، وتستمر التحذيرات لمدة 24 ساعة في مختلف أنحاء البلاد.

ماثيو ليهنيرت، كبير خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية، توقع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى ما دون الصفر على نطاق واسع خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يؤدي إلى ظهور بعض التحذيرات من سقوط الجليد.

نصائح مكتب الأرصاد الجوية

وقدم مكتب الأرصاد الجوية عدة نصائح في بيانه، والتي جاءت كالتالي: «حافظ على سلامتك وسلامة عائلتك عندما يكون الجو جليديًا، وخطط لمغادرة المنزل قبل الموعد الطبيعي بخمس دقائق على الأقل، لتقليل خطر وقوع الحوادث والانزلاق والسقوط، وإذا كنت تقوم برحلة سيرًا على الأقدام، فحاول استخدام الأرصفة على طول الطرق الرئيسية، التي من المرجح أن تكون أقل انزلاقًا».