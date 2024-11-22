محافظة القاهرة تعلن طرح 15 قطعة أرض سكنية للبيع في المزاد العلني

أعلنت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، عن طرح 15 قطعة أرض فضاء متميزة سكني كاملة المرافق للبيع، بمساحات تتراوح من 101.25 متر مربع إلى 202.5 متر مربع، بالمجاورات الأولى والثانية والتاسعة والعاشرة بمشروع المجتمع السكني الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس بحلوان.

اشتراطات البناء

وأشار التقرير إلى أن القطع المتاحة مسموح بالبناء على كل المساحة طبقا لاشتراطات البناء المعمول بها بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وتأمين دخول المزاد 30 ألف جنيه، على أن تعقد جلسة المزاد العلني الساعة 12 ظهر يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة.

كراسة الشروط

وأوضحت أن كراسة الشروط متاحة في جهاز المشروعات المشتركة بحلوان، أو المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان محافظة القاهرة في حي عابدين، ويعتبر قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملا لهذا الإعلان، كما أن كراسة الشروط بها كل التفاصيل وبـ299 جنيها، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة و5 جنيهات لدعم صندوق قادرون باختلاف و5 جنيهات لدعم صندوق رعاية حقوق المسنين.