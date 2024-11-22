الأوقاف تطلق «لقاء الجمعة للأطفال» في 27 مسجدا اليوم

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»، في إطار سعيها لتعزيز وعي النشء وبناء شخصياتهم على أسس دينية وأخلاقية ووطنية سليمة.

الهدف من برنامج وزارة الأوقاف للأطفال

ويأتي البرنامج ضمن جهود الوزارة المستمرة لغرس القيم الحميدة في الأطفال، وتنمية روح الانتماء لديهم من خلال أنشطة دينية هادفة ومبتكرة، وينطلق البرنامج اليوم 22 نوفمبر ويُعقد في 27 مسجدًا كبيرًا بمختلف مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، ويعقد البرنامج كما يلي:

مديرية أوقاف القاهرة: مسجد المراغي بحلوان.

مديرية أوقاف كفر الشيخ: مسجد أحمد دسوقي غانم بسيدي سالم.

مديرية أوقاف سوهاج: مسجد الدرعين بمركز أخميم.

مديرية أوقاف المنيا: مسجد الشيخ الجدامي في زاوية الجدامي بمركز مغاغة.

مديرية أوقاف البحيرة: مسجد الحبشي في دمنهور أول.

مديرية أوقاف البحر الأحمر: مسجد العفيفي بالغردقة.

مديرية أوقاف السويس: مسجد المصطفى بالملك عبد الله في عتاقة.

مديرية أوقاف القليوبية: مسجد نصر الإسلام في سندنهور حي بنها ثانٍ.

مديرية أوقاف أسوان: مسجد أبو بكر الصديق في المحاميد بالحجز بحري وقبلي.

مديرية أوقاف الغربية: مسجد العابد في قطور.

مديرية أوقاف دمياط: مسجد الكبير في السنانية بكفر البطيخ.

مديرية أوقاف قنا: مسجد ناصر بقنا.

مديرية أوقاف الجيزة: مسجد أبو بكر الصديق بالبدرشين.

مديرية أوقاف بورسعيد: مسجد عزيز عصفور ببنك الإسكان في الضواحي والمناخ.

مديرية أوقاف مطروح: مسجد الكبير بالنجيلة.

مديرية أوقاف أسيوط: مسجد الشيخ شعيب بالنخيلة أبو تيج.

مديرية أوقاف المنوفية: مسجد الشيخ زوين بمنوف.

مديرية أوقاف شمال سيناء: مسجد أم القرى بشرق العريش.

مديرية أوقاف جنوب سيناء: مسجد الروضة بطور سيناء.

مديرية أوقاف الأقصر: مسجد نجع العمدة بالطود.

مديرية أوقاف بني سويف: مسجد أبو بكر الصديق بصفط العرفا في الفشن.

توفير بيئة تربوية دينية للأطفال

مديرية أوقاف الإسكندرية: مسجد رمضان شحاتة في المنشية بالجمرك.

مديرية أوقاف الدقهلية: مسجد مجاهد في نبروه.

مديرية أوقاف الشرقية: مسجد الخشة الكبير في مشتول السوق.

مديرية أوقاف الفيوم: مسجد الهواري في ترسا بسنورس ثانٍ.

مديرية أوقاف الوادي الجديد: مسجد الحصري في الفرافرة.

مديرية أوقاف الإسماعيلية: مسجد النور بشارع السويس والقنطرة غرب.

ويهدف برنامج وزارة الأوقاف إلى توفير بيئة تربوية دينية للأطفال، تُعزِّز فيهم القيم السامية وتُسهم في تنمية وعيهم بدورهم المستقبلي ليكونوا مواطنين نافعين ومؤثرين في المجتمع.