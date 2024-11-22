نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يلتقي مستثمري المنوفية لحل مشاكلهم غدا

قالت وزارة الصناعة إن هيئة التنمية الصناعية تستقبل غداً، المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة المنوفية، حيث يتلقي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، معهم، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي

ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها وزير الصناعة والنقل، مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كل التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

بحث وطرح مشكلات المستثمرين الصناعيين

ودعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة المنوفية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.