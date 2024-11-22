وزير الإسكان: تنفيذ 1392 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في مدينة بدر

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جاري تنفيذ 1392 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ متقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة بدر شاملة أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع والخدمات.

توفير مساكن ملائمة ميسورة التكلفة

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مبادرة سكن لكل المصريين تعكس رؤية الدولة لتوفير مساكن ملائمة ميسورة التكلفة، وتُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، بجانب المساهمة في توفير فرص العمل.

جولة تفقدية للمرور على المشروعات

وتفقد محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو الجهاز المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، إذ تم المرور على مشروع وحدات «سكن لكل المصريين - محور متوسطي الدخل» بعدد 44 عمارة تضم 1056 وحدة سكنية، بمنطقة شمال الحي الرابع، وشاهد الموقف التنفيذي لـ14 عمارة تضم 336 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين – لمحدودي الدخل»، بمنطقة شمال الحي الرابع أيضاً.