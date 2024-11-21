وزير الإسكان ومحافظ دمياط يسلمان عقود وحدات سكن لكل المصريين

سلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندسة مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مجموعة من عقود الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» للمستحقين بمركز شطا في محافظة دمياط.

تسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

عبر المهندس شريف الشربيني عن سعادته بتسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» للمستحقين، مشيراً إلى أن هذه اللحظة تمثل تتويجاً للجهود المبذولة لتنفيذ هذه الوحدات، مضيفًا أن المشروع يُعد من أكبر المشروعات السكنية لمحدودي الدخل في العالم، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

جهود الدولة المصرية

وتقدم وزير الإسكان بالشكر، لكل من شارك وساهم فى تنفيذ هذه الوحدات، وخروج هذا المشروع إلى النور بالشكل الرائع، فى إطار جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق انتهى من تنفيذ 3508 وحدات بمراكز محافظة دمياط، موضحة أنه تم الانتهاء من 11 عمارة بمركز «شطا» بمحافظة دمياط، والتى يتم تسليم عقودها اليوم، وجارٍ تنفيذ مجموعة أخرى من العمارات.