كيف يساعد الليمون والزنجبيل في فقدان الوزن.. حضريه بهذه الطريقة

تساهم بعض المشروبات الساخنة، غير المُحلاة بالسكر الأبيض وعلى رأسها الليمون والزنجبيل، في فقدان الوزن بجانب ممارس الرياضة، واتباع حميات غذائية صحية حسب الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، الذي حث على تناول السوائل الدافئة بدون سكر ما تساعد في فقدان الوزن في تصريحات تليفزيونية

ويبحث العديد من الأشخاص عن قوة مشروب الليمون والزنجبيل في فقدان الوزن وكيفية تحضيره.

فقدان الوزن باستخدام الليمون والزنجبيل

إسلام أحمد خبير التغذية العلاجية، نصح بتناول مشروب الليمون والزنجبيل من خلال «الوطن»، مؤكدًا أن المشروب غني بالعديد من الخصائص الصحية التي تساعد على قوة التمثيل الغذائي الهامة لحرق الدهون، وتنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنه منخفض السعرات، ويساعد على الشعور بالامتلاء والشبع لفترات طويلة، ما يزيد من فاعليته في فقدان الوزن.

مشروب الليمون والزنجبيل يساعد في فقدان الوزن

وكان الموقع الطبي «ويب ميد» كشف عن قوة الليمون والزنجبيل، في فقدان الوزن إذ يقلل الزنجبيل من احتباس الماء في الجسم، كما إن خصائصه المضادة للالتهابات تقاوم الالتهاب الذي يعيق وظائف العديد من أجزاء الجسم، فضلًا عن تنظيم مستوى السكر في الدم، ما يساهم في فقدان الوزن.

يحتوي الليمون على فيتامين ج، وفيتامين ب6، والنحاس، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم، والزنك، والفلافونويد، ومضادات الأكسدة، والفسفور، وهي عناصر هامة لتحسين الهضم وتفادي مشاكل البطن، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويساعد في الشعور بالامتلاء والشبع لفترات طويلة.

كيفية تحضير مشروب الليمون والزنجبيل لفقدان الوزن

في السطور التالية، طريقة لإعداد مشروب الليمون والزنجبيل للمساعدة في فقدان الوزن، وذلك على النحو التالي:

- قم بغلي الزنجبيل في الماء.

- حاول استخدام جذور الزنجبيل الطازجة.

- ارفع المزيج من على النار بعد الغليان، واتركه حتى يبرد.

- قم بتصفية الماء من الزنجبيل، ثم أضف عصير الليمون، مع عسل النحل للتحلية.

- أمزج المكونات جيدًا، لتناوله دافئًا.

تناول مشروب الزنجبيل والليمون مرتين إلى 3 مرات يوميًا، ولكن احذر من الإفراط في تناول هذا المشروب لأنه قد يسبب بعض المشاكل الصحية.