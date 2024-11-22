رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كاتب صحفي: الدولة حريصة على العدالة التنموية في جميع المحافظات

كتب:

أحمد زيدان
10:53 ص | الجمعة 22 نوفمبر 2024
الكاتب الصحفي كمال ريان

الكاتب الصحفي كمال ريان

قال الكاتب الصحفي كمال ريان، إن الدولة المصرية تشهد عملية تنموية شاملة في مختلف المحافظات لتحقيق العدالة التنموية بين كل المحافظات بحيث لا تقتصر التنمية على المحافظات الكبرى.

وأضاف «ريان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، خلال برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن العدالة التنموية أحد اهداف الدولة المصرية ليجني المواطنون في كل المحافظات ثمار التنمية وتوفير فرص عمل للشباب في كل المحافظات، لافتًا إلى أن العملية التنموية تراعي خصائص كل محافظة وتستغل الإمكانيات الموجودة في كل محافظة في العملية التنموية ليستفيد المواطنون ويعملوا في المحافظة حسب طبيعة المحافظة.

الوادي الجديد من المحافظات المهمة للغاية

وتابع الكاتب الصحفي: «الوادي الجديد من المحافظات المهمة للغاية وهي محافظة حدودية وتمثل ما يقرب من 44% من مساحة الجمهورية وتمثل و67 % من مساحة الصحراء الغربية»، مشيرًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يقوم بجولات مستمرة أسبوعيًا في كل محافظات مصر لمتابعة المشروعات التنموية.

 

اقرأ المزيد:

«الزراعة» تشارك في معرض الوادي الجديد الزراعي

رئيس الوزراء يفتتح معرض الوادي الجديد الزراعي

محافظ الوادي الجديد: نعمل على استبدال وتخفيض القيمة الإيجارية لصغار المزارعين

الحكومة: حجم استثمارات الوادي الجديد يصل إلى 100 مليار جنيه ضمن خطة التنمية المستدامة

لقاء جماهيري لرئيس الوزراء مع عمد ومشايخ الوادي الجديد

رئيس «القابضة للمياه» يتابع أعمال محطة مياه 30 يونيو في الوادي الجديد

وزير الري يتابع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد
بقلم أحمد زيدان