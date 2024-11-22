كاتب صحفي: الدولة حريصة على العدالة التنموية في جميع المحافظات

قال الكاتب الصحفي كمال ريان، إن الدولة المصرية تشهد عملية تنموية شاملة في مختلف المحافظات لتحقيق العدالة التنموية بين كل المحافظات بحيث لا تقتصر التنمية على المحافظات الكبرى.

وأضاف «ريان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، خلال برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن العدالة التنموية أحد اهداف الدولة المصرية ليجني المواطنون في كل المحافظات ثمار التنمية وتوفير فرص عمل للشباب في كل المحافظات، لافتًا إلى أن العملية التنموية تراعي خصائص كل محافظة وتستغل الإمكانيات الموجودة في كل محافظة في العملية التنموية ليستفيد المواطنون ويعملوا في المحافظة حسب طبيعة المحافظة.

الوادي الجديد من المحافظات المهمة للغاية

وتابع الكاتب الصحفي: «الوادي الجديد من المحافظات المهمة للغاية وهي محافظة حدودية وتمثل ما يقرب من 44% من مساحة الجمهورية وتمثل و67 % من مساحة الصحراء الغربية»، مشيرًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يقوم بجولات مستمرة أسبوعيًا في كل محافظات مصر لمتابعة المشروعات التنموية.