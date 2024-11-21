رئيس «القابضة للمياه» يتابع أعمال محطة مياه 30 يونيو في الوادي الجديد

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه، محطة مياه 30 يونيو بطاقة 4800 متر مكعب يوميا لخدمة 8 آلاف نسمة بمحافظة الوادي الجديد.

محطة 30 يونيو تخدم 8 آلاف نسمة

وأشارت شركة المياه، في بيان لها، إلى أن الزيارة جاءت استعدادا لزيارة رئيس مجلس الوزراء لمحطة مياه 30 يونيو، لافتة إلى أن المحطة تخدم 8 آلاف نسمة بحيي مصنع اللبن والمتحف بطاقة إجمالية 4800

42.4 % من إجمالى المناطق الريفية تصلها خدمات الصرف الصحي

وعلى هامش الزيارة، أكد رسلان أن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي في محافظة الوادي الجديد بلغت 25 منطقة ريفية، وتمثل مساحة تلك المناطق 42.4 % من إجمالي المناطق الريفية بالمحافظة، ويقطنها 62 ألف نسمة، بما نسبته 45.4% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، ويجرى توصيل خدمات الصرف الصحي لـ6 مناطق ريفية (4 مناطق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و2 من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي)، بما نسبته 10.2% من المناطق الريفية، ويقطنها 23 ألف نسمة، بما نسبته 16.9% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن التفقد جاء لمتابعة إجراءات التشغيل وانتظام سير العمل بالمحطة، موجها باستمرارية المرور الدائم على المحطات والالتزام بخطط التشغيل والصيانة.