يسرا تشارك في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ساعات قليلة وينطلق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، الذي بدأ 13 نوفمبر الجاري برئاسة الفنان حسين فهمي، ويشهد اليوم توزيع جوائز الأفلام الفائزة، وتحضر الفنانة يسرا التي مزينة السجادة الحمراء مساء اليوم، بإطلالة من إمضاء مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، وذلك بعد غيابها عن حضور حفل الافتتاح بسبب تواجدها خارج البلاد.

فنانون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وسيحضر أيضا على السجادة الحمراء عدد كبير من الفنانين منهم حسين فهمى ومحمود حميدة وليلي علوى ولبلبة وشريف منير وأشرف عبد الباقي وداليا مصطفي ونيللي.