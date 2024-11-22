اليوم حفل ختام الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يسدل الستار اليوم على الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي انطلقت يوم 13 نوفمبر، واستمرت حتي اليوم الموافق 22 نوفمبر تحت رئاسة الفنان حسين فهمي في دار الأوبرا المصرية.

اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وسيشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد كبير من الفنانين على الريد كاربت التي ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً، وبعدها سيبدأ حخفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في الدورة هذا العام.

وتميزت الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي بإعلانها بشكل واضح تضامنها مع القضية الفلسطينية وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم فلسطيني، إضافة الى مشاركة عدد من الأفلام الفلسطينية والفعاليات الخاصة بدعم القضية.

وتضمنت الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة مشاركة 190 فيلما من 72 دولة، وتم إقامة 16 سجادة حمراء لعدد من الأعمال السينمائية المشاركة، و37 عرضا عالميا أول، وحلقتين من مسلسل موعد مع الماضي، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

يذكر أن حفل افتتاح المهرجان شهد حضور كبير من الفنانين من بينهم إلهام شاهين وحسين فهمي ولبلبة وليلي علوي ورانيا يوسف وداليا مصطفى وآسر ياسين وغيرهم.