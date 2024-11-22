نور النبوي يكشف تفاصيل فكرة انطلاق مسلسل 6 شهور.. حلم ورغبة

قال الفنان نور النبوي إن فكرة مسلسل 6 شهور، المعروض عبر منصة Watch It الإلكترونية، جاءت من خلال مؤلفي العمل عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وذلك خلال استضافته في برنامج معكم منى الشاذلي عبر قناة ON.

أوضح نور النبوي، بطل مسلسل 6 شهور خلال اللقاء في برنامج معكم، أنه تعرف على المؤلف أحمد هشام من خلال عمله مع فرقة ارتجاليا، في الوقت الذي كان يشارك فيه في ورشة تمثيل يديرها شقيق هشام.

وأشار إلى أن هذا التعارف أدى إلى لقاءات متعددة بينهما على مقهى، حيث كان هشام يحلم بأن يصبح مؤلفًا، بينما كان نور النبوي يحلم بدخول مجال التمثيل الذي لم يكن قد بدأه بعد.

حلم التمثيل

أضاف نور النبوي، أنه أخبر أحمد هشام ذات مرة برغبته في تقديم قصة حب بين شاب وفتاة يبدآن بعلاقة كراهية تتحول تدريجيًا إلى حب، واقترح هشام حينها أن تكون القصة في إطار تنافسي بين شخصين يتنازعان على وظيفة، بحيث يتم التعرف على حياتهما من خلال هذا الصراع، واقترح أن تكون الوظيفة في شركة عقارات.

قصة درامية مثيرة

وأوضح المؤلف أحمد هشام خلال اللقاء في برنامج معكم، أنه بالتعاون مع الكاتب عمرو أبو زيد، رأى أن شركات العقارات توفر بيئة غنية بالضغوط والتنافسية، مما يجعلها مثالية لتقديم قصة درامية مثيرة.

وأشار إلى أنه استوحى هذه الفكرة من خبرته الشخصية في العمل بمجال العقارات أثناء دراسته الجامعية، وأكد أن رغبتهما في تقديم أول عمل درامي كان هدفها تسليط الضوء على بيئة يعرفها جيدًا، مما منح القصة واقعية ومصداقية كبيرة.