كاتب صحفي: «التضامن» تولي اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية دعما للمواطن المصري وإعادة الهوية المصرية.

تطور خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية

وأضاف «عز الدين»، خلال حواره عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حدث تغير كبير في تقدير العالم للدولة المصرية، كما شهدت الدولة تقدما كبيرا في مؤشرات مستوى الصحة والتعليم وخدمات البنية التحتية.

وتابع أن الدولة المصرية أصبح لديها خطة واستراتيجية للاهتمام بالمواطن المصري، لافتًا إلى أنّ وزارة التضامن تولي اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، ومبادرة حياة كريمة كان أساسها الشكاوى المتعلقة بعدم وجود تنوع في الإسكان والمياه والكهرباء

إشادة دولية بمبادرة حياة كريمة

وذكر أن المبادرة أصبحت الأكبر على مستوى العالم، وحصلت على إشادة الأمم المتحددة، التي صنفتها ضمن المشروعات الرائدة عالميًا التي يحتذى بها في تطبيقها.