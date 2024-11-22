جيش الاحتلال الإسرائيلي يفشل في التسلل إلى بلدة الناقورة بجنوب لبنان

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الاحتلال الإسرائيلي شن 4 غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية بلبنان اليوم، مشيرًا إلى أن الاحتلال شن ما يقرب من 12 غارة جوية على مختلف المناطق في الضاحية على مدار أمس.

أضاف أن هناك موجة جديدة من الغارات تضمنت 4 غارات جوية على مناطق متفرقة، منها حارة حريك، فضلا عن أنها تعد ضمن أبرز المناطق التي تتعرض للعدوان في الضاحية الجنوبية، وتليها منطقة الحدث التي تعرضت إلى القصف العنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم.

اعتداءات على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني

ولفت إلى أنه بالتزامن مع هذا العدوان على الضاحية الجنوبية فهناك اعتداءات متعددة على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني لاسيما في القطاع الغربي، إذ شهد سلسلة من عمليات القصف المدفعي العنيف التي نفذتها المدفعية الإسرائيلية تجاه بلدة الناقورة.

الاحتلال حاول التسلل والدخول إلى بلدة الناقورة

أشار إلى أن بلدة الناقورة التي تقع في طرف القطاع الغربي للجنوب اللبناني تعد بلدة حدودية وساحلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي حاول التسلل والدخول إليها في الساعات الأولى من اليوم، ولم ينجح.